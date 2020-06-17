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Михаил Горбачёв отреагировал на сообщение о передаче Карелии Финляндии

, 21:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Михаил Горбачёв отреагировал на сообщение о передаче Карелии Финляндии
Фото: Михаил Горбачев, Boris Kavashkin/globallookpress.com

Президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал мнение бывшего эксперта МИД Финляндии Юкки Сеппинено о том, что в период его руководства Советским Союзом велись переговоры о передаче Карелии Финляндии. По его словам, он в этом плане «ничего не предпринимал», сообщает kp.ru.

Отвечая на вопрос корреспондента Михаил Горбачёв, заявил, что «для него это новость», и он впервые слышит такую информацию. Однако единственный президент СССР отметил, что «может быть, кто-то помимо него делал что-то».

Ранее сенатор Алексей Пушков оценил сообщение о передаче Карелии Финляндии. Он считает, что это «вполне вероятно».

При этом представитель «Горбачев-фонда» назвал заявление финского политолога «выдумкой».

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