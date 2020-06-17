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Пушков допустил, что Горбачев мог отдать Карелию Финляндии

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков допустил, что Горбачев мог отдать Карелию Финляндии
Алексей Пушков. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Federation Council of Russia

Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал появившиеся сведения о том, что Михаил Горбачев якобы был готов отдать Карелию Финляндии.

«Это весьма вероятно: именно тогда Шеварднадзе отдал США огромные водные пространства в Беринговом море. Нынешние поправки в Конституцию исключают саму такую возможность», - заявил Пушков.

Бывший эксперт МИД Финляндии Юкка Сеппинен рассказал, что Горбачев был готов отдать Карелию, но Мауно Койвисто, занимавший в то время пост президента Финляндии, отказался от этого. В Горбачев-фонде эту информацию опровергли.

Ранее Пушков оценил заявление главы МИД Украины о «наступательной дипломатии».

АБ

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