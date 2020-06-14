Пушков оценил заявление главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»

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14 июня 2020, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков высмеял сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о "наступательной дипломатии" Киева в отношениях с Москвой. По мнению Пушкова, Кулеба прав только в одном.

Киев действительно "раз за разом наступает на одни и те же грабли: пытается обойти Минские соглашения - и всякий раз безуспешно", - написал Пушков в соцсети. При этом Донбасс от Украины удаляется. Да, конечно, "в этом смысле «наступательная".

Украина активно использует "наступательную дипломатию", что подтверждают визиты ее делегаций в Берлин и Париж, для придания импульса переговорам в "нормандском формате", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.