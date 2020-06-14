В Киеве сообщили о «наступательной дипломатии» Украины в ситуации с Донбассом

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14 июня 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Кулеба, фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency

Украина активно использует "наступательную дипломатию", что подтверждают визиты ее делегаций в Берлин и Париж, для придания импульса переговорам в "нормандском формате", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр также обвинил РФ в "неконструктивности" и нарушении Минских соглашений.

Кулеба добавил, что "наступательную дипломатию" отражает и факт расширения делегации членами правительства и представителями Донбасса.

"Все наши партнеры это видят и признают, что мы реально инициативные, конструктивные, хотим искать решение, и этим у России выбивается из рук аргумент об, условно говоря, плохой Украине", - отметил глава МИД Украины.

Глава МИД Украины заявил о готовности начать переговоры с Лавровым, а также о том, что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе не умер, однако он держится на "немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".