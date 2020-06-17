Политолог, бывший дипломат написал, как СССР собирался отдать Карелию Финляндии

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17 июня 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

Карелия, фото: Serguei Fomine, globallookpress.com

Юкка Сеппинен, бывший эксперт МИД Финляндии, доктор политологии и писатель, написал книгу, в которой повествует, как Советский Союз собирался вернуть Карелию в состав Финляндии.

Сеппинен в своей книге пишет, что либералы в составе КПСС позитивно оценивали независимость стран Прибалтики — Эстонии, Литвы и Латвии, и по этому же принципу Карелия могла вернуться в состав Финляндии. Бывший дипломат рассказал, что Советский Союз, когда им руководил Михаил Горбачев, был готов начать переговоры о возвращении Карелии в состав Финляндии, сообщает Iltalehti.

Финский политолог считает, что в конце 1980-х годов в СССР "подули более свободные ветры", и руководство страны было готово обсуждать вопрос передачи Карелии Финляндии.

Сеппинен отмечает, что бывший тогда президентом Финляндии Мауно Койвисто не воспользовался этой возможностью.

Как напоминает РБК, часть Карелии, финские области Салла и Петсамо (сейчас — Печенгский район Мурманской области) и несколько островов в Финском заливе вошли в состав СССР по итогам Советско-финской войны и Второй мировой войны.