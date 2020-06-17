Представители Горбачева прокомментировали информацию о готовности СССР вернуть Карелию Финляндии

Представитель "Горбачев-фонда" Павел Палажченко заявил, что утверждения финского политолога о готовности Советского Союза при Михаиле Горбачеве вести переговоры о передаче Карелии Финляндии не соответствуют действительности.
"Все это выдумка, ложь", - заявил руководитель пресс-службы "Горбачев-фонда" Павел Палажченко. Представитель первого президента СССР убежден, что тема возврата Карелии Финляндии никогда не обсуждалась и таких обсуждений быть не могло.
По мнению Палажченко, бывший финский дипломат Юкка Сеппинен имеет какие-то претензии к экс-президенту Финляндии Мауно Койвисто и таким образом попытался его очернить, - сообщается на сайте "МК".
Алексей Пушков считает, что Михаил Горбачев мог отдать Карелию.