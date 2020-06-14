Путин не исключает появления контргиперзвукового оружия в России

Аргументы Недели → Политика 13+

14 июня 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Путин, Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Владимир Путин заявил, что Россия удивит другие страны появлением средства борьбы с гиперзвуковым оружием, которое хотят получить ведущие военные державы.

«Оно [гиперзвуковое оружие] появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», - высказал он в интервью Андрею Кондрашову в программе «Вести недели».

Путин отметил, что в этом и есть уникальность сегодняшнего положения РФ. По его словам, когда ведущие страны мира будут иметь гиперзвуковое оружие, то «с большой степенью вероятности» в России уже будет средство борьбы с ним.

Ранее сообщалось, что на Украине нашли способ «ударить» по стратегическим объектам России в Арктике и Сибири.