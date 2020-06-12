Почему союзники США покупают современное российское оружие

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июня 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: National Interest

Reuters

Вашингтону не хватает средств, чтобы остановить закупку Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400. Если другие ближневосточные страны последуют турецкому примеру, то станет очевидно, что Соединенные Штаты так и не стали непобедимой силой в регионе.

Твердое решение Турции и Катара купить российские системы ПВО С-400 еще раз показывает, насколько неоднозначной становится внешняя политика США на Ближнем Востоке. Вопрос заключается не в том, следует ли Вашингтону продолжать свое присутствие в регионе, а в том, как Соединенные Штаты могут достичь своих стратегических целей в таких сложных условиях. Ближний Восток слишком важен для безопасности и процветания США, чтобы покинуть этот регион.

5 марта 2019 года Госдепартамент подтвердил, что Вашингтон предупредил Турцию о том, что «её потенциальное приобретение С-400 приведет к переоценке участия Турции в программе F-35». Однако предупреждения не смогли изменить решение Анкары. Затем министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани подтвердил, что его страна продолжает рассматривать вопрос о покупке зенитно-ракетной системы С-400. Это означает, что два главных союзника США в регионе могут быть заинтересованы в покупке ракетной системы у его геополитического соперника.

Выходит, что несмотря на все заявления о том, что Россия является всего лишь «заправочной станцией», страна остается мировым лидером в этом высокотехнологичном оборонном секторе наравне с США. Несерьёзное отношение к России не помогает американской внешней политике на Ближнем Востоке и в других местах.

Ситуация становится все более парадоксальной. За исключением Ирана и Сирии, практически каждая ближневосточная страна является американским союзником. Однако это не всегда помогает Америке достигать своих целей. Не даром министр иностранных дел Катара подчеркнул, что его страна рассматривает сделку с Россией, несмотря на возможный ответ Саудовской Аравии, заявив, что «это не их дело». Таким образом, он напомнил всем, что крошечная страна Катар способна противостоять саудовскому давлению, поддерживаемому большинством арабского мира. Не стоит удивляться тому, что Саудовская Аравия также проявила интерес к российской системе ПВО, тем более что эта система получила высокую оценку экспертов.

Самый большой вопрос сейчас заключается в том, как американские политики отреагируют на это тектоническое изменение статуса Америки на Ближнем Востоке, столь важное для ее процветания и безопасности.