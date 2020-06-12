Появились кадры испытаний атомной подлодки «Князь Владимир»

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12 июня 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

фото: «Князь Владимир», MOD Russia/globallookpress.com

СМИ опубликовали кадры испытаний атомной подводной лодки «Князь Владимир» перед приемом в состав флота. Видеоролик предоставило Минобороны России телеканалу «Звезда».

На опубликованном СМИ фрагменте можно увидеть, как крейсер выглядит внутри и снаружи, а также запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря. Подводная лодка находится в этом месте с 12 мая.

При этом главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов рассказал, что «29 октября 2019 года с борта корабля уже был успешно выполнен испытательный пуск ракеты морского базирования «Булава». По его словам, экипаж подводной лодки прошел обучение по новейшим программам в Учебном центре ВМФ.

Ранее сообщалось, что 12 июня состоялась Церемония подъема флага РФ на «Князе Владимире», которой руководил Евменов.