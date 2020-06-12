Подводный крейсер «Князь Владимир» поднял Андреевский флаг

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12 июня 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Очередная в серии стратегическая субмарина четвертого поколения «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в торжественной обстановке передана в состав Военно-морского флота РФ. Церемония состоялась в «День России» 12 июня на заводе «Севмаш» в Северодвинске.

Процедура передачи ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Князь Владимир» (проекта 955А) прошла в присутствии Главнокомандующего Военно-морским Флотом России адмирала Николая Евменова, командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева, заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Рязанцева и других официальных лиц. В своем выступлении Главком ВМФ РФ подчеркнул: «Атомная подводная составляющая ВМФ пополнилась новым, не имеющим аналогов в мире ракетным подводным крейсером именно в День России. Это событие подчеркивает статус РФ как великой морской державы, обладающей океанским флотом». Разработка субмарин проекта 955 и 955А велась Центральным конструкторским бюро морской техники (ЦКБМТ) «Рубин» (Санкт-Петербург) под руководством Владимира Здорнова.

РПКСН проекта «Борей-А» относятся к четвертому поколению стратегических атомных подлодок и идут на замену АПЛ проектов «Акула» (941) и «Дельфин» (667БДРМ). Новая субмарина в пять раз менее шумная на ходу, чем подводные лодки проектов «Щук-Б» (971) и «Антей» (949А). По данному показателю российские субмарины четвертого поколения также превосходят западные аналоги. Новый подводный ракетоносец имеет: водоизмещение 24 т, длину – 170м, силовую установку ОК-650В мощностью 190МВт, ПТУ с ГТЗА, гребневой вал и водометный движитель. АПЛ «Борей-А» могут погружаться на глубину до 480 м и развивать скорость до 29 узлов в подводном положении. Численность его экипажа 170 военнослужащих, в том числе 55 офицеров. Субмарина оснащена гидроакустической системой «Иртыш -Амфора-Б-055», которая по дальности действия превосходит аналогичное оборудование американских АПЛ класса «Вирджиния».

Главным ударным вооружением РПКСН проекта «Борей-А» являются ракетный комплекс Д-30 с 16 шахтами для твердотопливных баллистических ракет подводного базирования (БРПЛ) «Булава». Максимальная дальность полета этой БРПЛ составляет 9300 км, суммарная мощность боеголовки – 150 кт.

Российским военным ведомством заказана серия из восьми АПЛ данного проекта.