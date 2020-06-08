В Госдуме оценили слова украинских экспертов об «ударе» по Сибири: «Хвастуны, неучи и невежды»

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8 июня 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: здание Государственной Думы, Sergey Kovalev/globallookpress.com

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинских экспертов об «ударе» по стратегическим объектам России в Арктике и Сибири. По его словам, они зря думают, что напугали страну.

«Если в украинском издании думают, что напугали Россию американскими бомбардировщиками, то они просто невежды. Открою тайну этим украинским "экспертам": у России тоже есть стратегические бомбардировщики, которые летают над Атлантикой с ракетами, позволяющими уничтожать цели на дистанции более 1000 километров», - высказал он, отметив, что они, наверное, «хотели похвастаться чужими мускулами».

Бальбек добавил, что украинские специалисты показали себя «неучами» и «хвастунами». Он объяснил, что периодически американцы показательно летают вблизи «экономических зон» России, но с появлением «наших» истребителей «сразу же убираются». Депутат призвал Киев «не тешить себя надеждами».