Пушков резко отреагировал на заявление экс-посла США о «маленьких зеленых человечках» из РФ

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6 июня 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание экс-посла США в России Майкла Макфола о том, что Владимир Путин отправляет «маленьких зеленых человечков» для оккупации территорий, а Вашингтон так не делает.

Такое мнение Майкл Макфол высказал после того, как ретвинул на свою страницу в социальных сетях видео с беспорядками в США, на кадрах которого группа вооруженных мужчин в форме и полицейской защите без опознавательных знаков не пускает демонстрантов к Белому дому. При этом он заявил, что «Владимир Путин отправляет "маленьких зеленых человечков" чтобы аннексировать и оккупировать территории». По его словам, это неправильно.

«Верно. Вы оккупируете целые страны, как это было в Ираке. Убиваете, принося хаос и рынки рабов, как в Ливии. Несете беспокойство в регионы, порождая таких террористов, как ИГ* (запрещенная в России огранизация). Поддерживаете джихадистов в борьбе с законным правительством, как в Сирии», - высказал сенатор.

Пушков возмутился, что после таких действий, в США еще пытаются что-то говорить про Россию.