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Пушков считает, что корабль Маска привезет на Марс «либо трупы, либо безумцев»

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков считает, что корабль Маска привезет на Марс «либо трупы, либо безумцев»
фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение о взрыве четвертого прототипа космического корабля Starship в пятницу, 29 мая. Судно принадлежит компании SpaceX Илона Маска.

«Примерно эта же судьба, полагаю, ждет корабли Илона Маска, которые под фанфары повезут первых землян на Марс. В один конец, обратите внимание», - отметил сенатор.

Пушков добавил, что по прибытии к месту назначения  космическое судно привезет либо трупы, либо людей, сошедших с ума во время длительного полета. По его словам, последние проекты Маска больше напоминают «торжество пиара над разумом, чем разума как такового».

Ранее сообщалось о переносе запуска первого пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX  на 30 мая. 

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