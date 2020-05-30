Пушков ответил на слова Кравчука о способе «остановить Россию»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что единственный способ «остановить Россию» - объединить силы международной коалиции.
«Западные страны не вводят против России «полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию» потому, что не могут этого сделать. Кравчук, видимо, этого не понимает», - высказал сенатор.
При этом Пушков отметил, что не понимает, ради кого старается Леонид Кравчук: «Ради Украины? Она нужна Западу против России, но не сама по себе».
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина наделала много ошибок с момента начала своей независимости, и теперь экс-президент хочет на кого-то переложить этот груз.