Пушков ответил на слова Кравчука о способе «остановить Россию»

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30 мая 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что единственный способ «остановить Россию» - объединить силы международной коалиции.

«Западные страны не вводят против России «полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию» потому, что не могут этого сделать. Кравчук, видимо, этого не понимает», - высказал сенатор.

При этом Пушков отметил, что не понимает, ради кого старается Леонид Кравчук: «Ради Украины? Она нужна Западу против России, но не сама по себе».

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина наделала много ошибок с момента начала своей независимости, и теперь экс-президент хочет на кого-то переложить этот груз.