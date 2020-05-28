В Госдуме отреагировали на перенос запуска пилотируемого корабля Маска: «Такая глупость»

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28 мая 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Фото: астронавты, NASA/Bill Ingalls/globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдуме по обороне Александр Шерин прокомментировал перенос запуска первого пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем к МКС. По его словам, причина отмены кроется в совершенно другом.

Запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска с астронавтами отменен

«Такая глупость, что якобы они за несколько минут поняли, что все-таки стартовать нельзя, мне кажется, это попытка сохранить лицо и ничего более, чем пиар-акция Илона Маска. Судя по тем костюмам, в которые были одеты космонавты, или как они их называют, астронавты, это больше похоже было на съёмки какого-то американского очередного фантастического фильма», - пояснил он.

Шерин считает, что специалисты должны заранее были просчитать любые условия, в том числе и метеорологические.

Однако первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что полеты еще не стали полностью безопасными и проблема могла произойти за несколько минут до старта.

Напомним, что первый за 9 лет полет американских астронавтов в Космос был отменен за 20 минут до запуска. Его перенесли на 30 мая.