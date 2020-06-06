Военный эксперт объяснил решение Путина сделать Северный флот самостоятельной единицей

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6 июня 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: судно Северного флота, сайт Минобороны РФ

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал решение президента Владимира Путина сделать Северный Флот самостоятельной военно-административной единицей России. Соответствующий указ вступит в силу с 1 января 2021 года.

«Северный флот был выделен в особую боевую единицу, потому что его задачи распространяются не только на море, как, например, у других флотов, но и на области, которые граничат с Северным морским путем. Они и вошли в ведение Северного флота», - пояснил он.

Леонков отметил, что теперь это будет единый комплекс обороны – береговой и морской.

Кроме того, в Минобороны РФ считают, что данные действия позволят улучшить взаимодействие при выполнении задач по обороне на Арктическом стратегическом направлении.

Ранее командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что они получат новейшее гиперзвуковое оружие.