Путин подписал указ о военно-административном делении России. С 2021 года будет четыре военных округа

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6 июня 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

армия, фото с сайта Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении Российской Федерации. Согласно Указу главы государства, 1 января 2021 года Россия будет разделена на военные округа: Западный, Южный, Центральный и Восточный, а также Северный флот.

Указ опубликован 5 июня на портале правовой информации. В Западный военный округ войдут: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская и Тамбовская области, республика Карелия, Брянская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Псковская, Орловская и Рязанская область.

В административных границах республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, а также Ненецкого автономного округа - Северный флот.

Президент поручил правительству РФ до 1 октября 2020 года привести иные законы в соответствие с данным указом. Предыдущие указы главы государства о военно-административном делении потеряли свою силу.