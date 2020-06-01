Северный флот РФ получит новейшее гиперзвуковое оружие

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1 июня 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

фото: ВМФ РФ, сайт Минобороны РФ

Командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что новейшее гиперзвуковое оружие значительно усилит боевую мощь ВМФ. По его словам, это позволит эффективно защищать свои арктические рубежи и региональную инфраструктуру.

«На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики», - уточнил он.

Моисеев отметил, что испытания нового оружия продолжатся. Он добавил, что под надежной защитой находится национальная транспортная коммуникация России - Северный морской путь.

Ранее в оборонно-промышленном комплексе сообщили, когда произойдёт первый пуск беспилотного подводного аппарата «Посейдон».