Источник назвал сроки первого пуска беспилотника «Посейдон»

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26 мая 2020, 08:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: атомная подводная лодка, сайт Минобороны РФ

СМИ со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщили, когда произойдёт первый пуск беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Отмечается, что он отличается поражением широкого спектра целей.

«"Посейдона" в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов», - пояснил собеседник.

При этом испытания первого экспериментального носителя «Посейдона» атомной подводной лодки «Белгород» продлятся еще полтора года. Однако в случае удачного результата всех проверок ее передадут в ВМФ. Кроме того, пуск беспилотного подводного аппарата запланирован на осень текущего года.

Напомним, что «Посейдон» может быть оснащён как обычными, так и ядерными боеприпасами. Такие возможности позволяют уничтожить авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что в России началась постройка первого опытного образца стратегического «стелс»-бомбардировщика.