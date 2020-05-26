В России началась постройка первого стратегического «стелс»-бомбардировщика

СМИ со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что в России началась постройка первого опытного образца стратегического «стелс»-бомбардировщика ПАК ДА.
«Изготовлением элементов планера первой машины займется один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации, разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов», - пояснил собеседник.
При этом другой источник добавил, что уже ведется изготовление кабины самолета. Завершить строительство военной машины планируют в 2021 году. В разработке самолета применятся технологии и материалы, снижающие заметность – «стел». Машина получит дозвуковую скорость полета.
Ранее сообщалось, что Россия начала производство новейших истребителей Су-35 для поставки в Египет.