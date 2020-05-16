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Появилась информация о начале производства в России Су-35 для Египта

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Появилась информация о начале производства в России Су-35 для Египта
фото: Су-35, сайт Минобороны РФ

СМИ со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили, что Россия начала производство новейших истребителей Су-35 для поставки в Египет. Об этом стало известно в субботу, 16 мая.

«На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина началось производство Су-35, предназначенных для поставки египетским ВВС по заключенному в 2018 году контракту», - пояснил собеседник.

Однако сроки поставки первой партии отложены на неопределённый период из-за ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в мире. Известно, что примерная сумма контракта составляет около 2 миллиардов долларов.

В оборонном ведомстве России информацию пока не подтвердили.

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