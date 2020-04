ВМС США выложили видео «небезопасного» перехвата американского самолета российским Су-35 над Средиземным морем

В одном из Twitter-аккаунтов, принадлежащих соединениям Военно-морских сил Соединенных Штатов, появилось видео, на котором запечатлен перехват российским истребителем Су-35 американского самолета-наблюдателя P-8A Poseidon. Инцидент, о котором идет речь, произошел некоторое время назад над Средиземным морем.

В описании к ролику говорится, что маневр Су-35 был «небезопасным». Утверждается, что истребитель приблизился к P-8A Poseidon на расстояние, составляющее двадцать пять футов (около семи с половиной метров).

BREAKING: Another unsafe #Russian ???????? intercept of ???????? @USNavy P-8 in international airspace above #Mediterranean Sea! The Russian aircraft got within 25 feet of the P-8, putting both crews in harm’s way. We expect nothing less than professional & safe interactions!@USEmbRuPress pic.twitter.com/gDdcQQRkOi