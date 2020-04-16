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Военный эксперт раскрыл планы властей США на ядерное противостояние с Россией

, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Военный эксперт раскрыл планы властей США на ядерное противостояние с Россией
Запуск американской ракеты, US Navy / globallookpress.com

Алексей Леонков, отечественный военный эксперт, раскрыл планы властей Соединенных Штатов на ядерное противостояние с Российской Федерацией. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.

Как отметил Леонков, Вашингтон намерен разработать ядерные боеголовки малой мощности – 5-10 килотонн. Чтобы подобрать оптимальные заряды для ракет, необходимо реальное тестирование, проведение которого невозможно из-за действия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По словам эксперта, в настоящий момент американская сторона пытается создать повод для выхода из данного соглашения.

Ранее сегодня сообщалось, что в СМИ назвали украинское оружие для гипотетической ракетной атаки по России.

 

ДЦ

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