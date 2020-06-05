В Госдуме считают, что «рабство» стало причиной беспорядков в США

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5 июня 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: беспорядки в США, Kristin Callahan/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Член Комитета по международным делам Госдумы РФ Антон Морозов прокомментировал ситуацию с беспорядками, которые охватили некоторые американские города после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.

«На этот раз протесты приняли беспрецедентный по масштабу характер. Это застарелая проблема – расизм до сих пор не искоренен в США. Как вы знаете, он произрастает из давних времен рабовладения, когда белые не считали черных за людей и повсеместно их притесняли», - высказал он.

По его словам, несмотря на то, что рабство в США давным-давно отменено, у людей осталась «неприязнь на генетическом уровне». Морозов отметил, что все дело в культурном коде страны.

Ранее очевидцы раскрыли подробности о беспорядках в США.