В Госдуме считают, что «рабство» стало причиной беспорядков в США

Член Комитета по международным делам Госдумы РФ Антон Морозов прокомментировал ситуацию с беспорядками, которые охватили некоторые американские города после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.
«На этот раз протесты приняли беспрецедентный по масштабу характер. Это застарелая проблема – расизм до сих пор не искоренен в США. Как вы знаете, он произрастает из давних времен рабовладения, когда белые не считали черных за людей и повсеместно их притесняли», - высказал он.
По его словам, несмотря на то, что рабство в США давным-давно отменено, у людей осталась «неприязнь на генетическом уровне». Морозов отметил, что все дело в культурном коде страны.
Ранее очевидцы раскрыли подробности о беспорядках в США.