Очевидцы раскрыли подробности о беспорядках в США: «Мирные протесты превратились в разрушительные беспорядки»

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3 июня 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: беспорядки в США, Richard B. Levine/globallookpress.com

В Соединенных Штатах уже несколько дней не утихают акции протеста после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Местные жители охваченных беспорядками городов рассказали, что на самом деле происходит в стране.

Гид в Нью-Йорке Андрей Конотоп поделился, что основная часть протестующих базируется в центре города. По его словам, в отдаленных частях города услышать о них или увидеть все собственными глазами навряд ли получиться.

Житель Солт-Лейк-Сити (штат Юта) Кристиан вспоминает, что сначала все началось с мирных протестов и он был готов присоединиться, а сейчас развернулись настоящие «разрушительные беспорядки». На территории штата введен комендантский час, задействована нацгвардия.

А кандидат исторических наук, политолог Эдуард Глезин, живущий в Майями, отметил, что днем в городе проходит обычная жизнь, а вечером «происходит крупная манифестация, когда все силы манифестантов стягиваются на центральную улицу, и бывают инциденты с поджогами полицейских машин».

«Внешне обычная жизнь идет. Просто в центре города в определенных местах скапливаются протестующие, перекрывают улицы … И небольшими группами на мотоциклах, велосипедах или пешком люди передвигаются по центру города», - рассказал он радио Sputnik.

Ранее в Кремле оценили заявление о причастности России к беспорядкам в США.