В Кремле оценили заявление о причастности России к беспорядкам в США

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1 июня 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: беспорядки в США, Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-советника по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что РФ причастна к протестам в американских городах.

«Какие-либо инсинуации … являются абсолютно неправильными, ошибочными, и насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона», - высказал он.

Песков отметил, что в Кремле внимательно наблюдают за тем, что происходит в США, но вмешиваться не собираются: «Мы никогда не вмешивались в американские дела».

Ранее в Госдуме оценили слова экс-советника по национальной безопасности.