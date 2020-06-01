В Кремле оценили заявление о причастности России к беспорядкам в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-советника по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что РФ причастна к протестам в американских городах.
«Какие-либо инсинуации … являются абсолютно неправильными, ошибочными, и насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона», - высказал он.
Песков отметил, что в Кремле внимательно наблюдают за тем, что происходит в США, но вмешиваться не собираются: «Мы никогда не вмешивались в американские дела».
Ранее в Госдуме оценили слова экс-советника по национальной безопасности.