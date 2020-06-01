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В Госдуме ответили на заявление США о «причастности» РФ к протестам: «Россия «виновата» во всём»

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме ответили на заявление США о «причастности» РФ к протестам: «Россия «виновата» во всём»
Фото: беспорядки в США,Stefani Reynolds/Consolidated News Photosy/globallookpress.com

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление экс-советника по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что Россия причастна к протестам в американских городах.

«Спорная адекватность некоторых американских политиков уже стала притчей во языцех. Россия «виновата» во всём: в выборах не того президента, в драках на площадях, а теперь и в беспорядках на территории США», - высказал он RT.

Бальбек отметил, что у Вашингтона есть внутренние проблемы, которые «не хочется решать», ведь всегда можно «обвинить во всем русских». По его словам, главная фраза во всех «этих заявлениях» - у нас «нет доказательств».

Ранее телеведущий программы «60 минут» Евгений Попов не сдержал эмоции, комментируя ситуацию с беспорядками в США. 

БА

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