В США заподозрили Россию в причастности к беспорядкам

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1 июня 2020, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: беспорядки в США, Joel Marklund/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс считает, что Россия причастна к беспорядкам, которые происходят в американских городах.

«Я бы не удивилась, узнав, что они подстрекают обе стороны с помощью соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме», - высказала она в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером, отрывок которой опубликовал в Twitter журналист Саагар Энжети.

Однако предоставить какие-то доказательства или доводы в пользу своих слов Сьюзан Райс не смогла. Он призналась, что делает подобные выводы на основе «собственного опыта».

Ранее президент США Дональд Трамп высмеял попытки CNN найти «русский след» в американских мятежах. Бывший мэр Нового Орлеана Марк Мориал в эфире телеканала заявил, что Москва причастна к погромам, т.к. российские агенты на выборах 2016 года якобы притворялись «черными активистами».