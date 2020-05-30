Трамп защитил Россию от CNN

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30 мая 2020, 22:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Дональд Трамп

Дональд Трамп на фото Globallookpress.com/ Kevin Dietsch

Президент США высмеял попытки CNN найти «русский след» в американских мятежах. Соответствующую запись можно найти в twitter-аккаунте Дональда Трампа.

Американский телеканал вызвал бурю негодования у президента Соединенных Штатов. CNN выпустил в эфир предположение, что за мятежами стоят русские.

«И снова мы. Фейковые новости @CNN обвиняет Россию, Россию, Россию.», — написал Дональд Трамп: «Они больные неудачники с очень плохими рейтингами!»

Соединенные Штаты утонули в массовых протестах. Они вспыхнули после гибели темнокожего американца.

Here we go again. Fake News @CNN is blaming RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA. They are sick losers with VERY bad ratings! P.S. Can’t blame China because they need the cash? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020