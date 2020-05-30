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Трамп защитил Россию от CNN

, 22:38 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Дональд Трамп

Трамп защитил Россию от CNN
Дональд Трамп на фото Globallookpress.com/ Kevin Dietsch

Президент США высмеял попытки CNN найти «русский след» в американских мятежах. Соответствующую запись можно найти в twitter-аккаунте Дональда Трампа.

Американский телеканал вызвал бурю негодования у президента Соединенных Штатов. CNN выпустил в эфир предположение, что за мятежами стоят русские.

«И снова мы. Фейковые новости @CNN обвиняет Россию, Россию, Россию.», — написал Дональд Трамп: «Они больные неудачники с очень плохими рейтингами!»

Соединенные Штаты утонули в массовых протестах. Они вспыхнули после гибели темнокожего американца.

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