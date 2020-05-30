В США в разных городах начались беспорядки после гибели афроамериканца в Миннеаполисе

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30 мая 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

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В США во многих крупных городах вспыхнули беспорядки из-за гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после задержания полицейскими. Инцидент произошел в штате Миннесота. В Миннеаполисе сразу после смерти Флойда начались протесты.

Коп, который надавил коленом на горло мужчине, задержан. Флойд просил не убивать его, говорил, что задыхается.

Люди вышли на улицу с плакатами «Я не могу дышать. Правосудие для Джорджа».



Протесты вспыхнули в Фениксе (штат Аризона), Денвере (штат Колорадо), Лас-Вегасе (штат Невада), Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Атланте (штат Джорджия), Хьюстоне (штат Техас) начались с мирных демонстраций. Тысячи человек несли таблички с надписью «Он сказал, что не может дышать. Правосудие для Джорджа», передает американские телеканалы и пишут СМИ.

В Атланте мирные протесты продолжались несколько часов, а затем участники акций начали разбивать полицейские машины, подожгли одну из них, бросали в копов камни и бутылки, ворвались в местный филиал телеканала CNN и ресторан. В результате несколько полицейских получили ранения.

В Нью-Йорке протестующие собрались перед спортивной ареной «Барклайс-Центр» в районе Бруклин. Толпа попыталась прорвать полицейские кордоны.

Перед муниципалитетом Хьюстона, где вырос погибший Флойд, собралось несколько тысяч человек. Полиция задержала женщину с винтовкой, которую она пыталась использовать для провокаций толпы.

Джордж Флойд скончался в больнице Миннеаполиса 25 мая. На темнокожего мужчину пожаловались полиции в магазине, якобы он хотел расплатиться фальшивой купюрой.

Президент США Дональд Трамп после инцидента назвал Джейкоб Фрей слабым мэром Миннеаполиса. Трамп направил в штат Миннесота войска национальной гвардии.