Трамп заявил о слабости мэра Миннеаполиса и пригрозил направить в штат Нацгвардию

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29 мая 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото Chris Kleponis/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп назвал Джейкоб Фрей слабым мэром Миннеаполиса (штат Миннесота). Беспорядки Миннеаполисе усиливаются несколько дней после убийства 25 мая чернокожего мужчины Джорджа Флойда.

"Полное отсутствие лидерства мэра - левого радикала. Или слабый мэр Джейкоб Фрей возьмёт ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы навести порядок", - написал Трамп в своём Twitter.

В Миннеаполисе беспорядки переросли в грабежи, поджоги и столкновения с полицией. 46-летний афроамериканец Джордж Флойд попытался расплатиться в магазине поддельной 20-долларовой купюрой. Продавцы магазина вызвали полицию. Приехали четверо полицейских. Полицейский Дерек Шовин при задержании Джордж Флойд надавил коленом ему на горло. Флойд жаловался, что не может дышать и просил не убивать его, но полицейский не убирал колено. Через восемь минут мужчина не смог шевелиться. Его повезли в госпиталь, но там он скончался.

После того, как в сети попала видеозапись, как чернокожий мужчина умоляет полицейского не убивать его, городе начались протесты. Инцидент вызвал возмущение и у политических деятелей и голливудских звезд.

Протестующие прошли маршем к отделению полиции. Они держали в руках плакаты "Я не могу дышать", "Хватит убивать темнокожих" и "Справедливость для Джорджа". Некоторые участники бросали камнями в участок. В ответ полиция применила световые гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Мэр Джейкоб Фрей ввёл режим ЧС на 72 часа вечера 31 мая. Власти ввели федеральную национальную гвардию.

Полиция Миннесоты заявила, что мужчина погиб в результате "несчастного случая" при взаимодействии с полицией.