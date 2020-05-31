Причины восстания в Миннеаполисе. Варвары-полицаи Миннесоты

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31 мая 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Полицейский – это не просто страж правопорядка, призывающий всех соблюдать законы на городских улицах. Это прежде всего человек, который должен быть примером для всех окружающих в соблюдении законов, примером и эталоном для всего населения родной страны.

Он должен действовать строго в рамках закона, не допуская никаких нарушений. Иначе он уже не полицейский, а полицай. Грубое слово, относящееся к нацистскому режиму. Грубое, но правдивое. Полицейского от полицая отличает благоразумие, справедливость и вежливость в любом случае. Применять силу против другого человека возможно только в случае обороны. Ведь нападение – это не всегда защита.

То, что сейчас происходит в Миннеаполисе – это вполне нормальное явление. Народ взбунтовался против действий полицая, бездушно расправившегося с живым человеком. Смотря на фотографии и материалы, невольно можно подумать, что в США вернулись расистские порядки. Полицай (а иначе его никак не назовёшь) не только превысил свои полномочия по отношению к задержанному, но и даже с удовольствием заставил того страдать. Джордж Флойд был обычным гражданином афроамериканских гетто, в которых нередки случаи воровства и хулиганство. Флойд был задержан стражами порядка всего лишь за то, что пытался расплатиться фальшивым чеком в одном из магазинов. Те, кто задерживал «преступника», были абсолютно белыми людьми, точнее не людьми, а волками в форме. Они повалили мужчину наземь, надев на того наручники. Флойд кричал от боли и извивался. Тогда один из полицаев прижал афроамериканца к асфальту коленом и не давал ему дышать. Позднее Флойд скончался от полученных травм.

Сейчас в штате Миннесота практически в каждом городе происходят уличные бои. Особенно тяжёлая ситуация в Миннеаполисе, главной столице штата. Не только афроамериканцы, но и просто неравнодушные к произволу люди вышли на улицы с требованием ответов. Началось всё со стихийных демонстраций, которые вылились в настоящие беспорядки. Президенту Трампу даже пришлось задействовать Национальную гвардию в подавлении мятежа. Естественно восстание привело и к вспышке мародёрства. Люди, желающие помародёрствовать, тут же наводнили едва ли не все области Миннеаполиса. Ситуация там действительно тяжёлая. И врагу не позавидуешь оказаться в городе, охваченном огнём. Бунтовщики уже успели сжечь там полицейский участок, и судя по всему, они не собираются останавливаться в своей мести силовикам.