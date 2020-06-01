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Телеведущий раскритиковал правозащитников США за отношение к России

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущий раскритиковал правозащитников США за отношение к России
Фото: Евгений Попов, Instagram

Телеведущий программы «60 минут» Евгений Попов не сдержал эмоции, комментируя ситуацию с беспорядками в Соединённых Штатах. Он заметил, что на сайте правозащитной организации Human Rights Watch нет ни одной новости об американских протестах, однако публикуются «трактаты про Русь».

«На сайте неполживой Human Rights Watch ровно ноль новостей о погромах в США. Даже в разделе Racial Discrimination. Зато про Русь трактаты. Вот уроды, ей богу (орфография и пунктуация автора сохранены)», - высказал он.

Ранее экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс обвинила Россию в причастности к беспорядкам в американских городах.

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