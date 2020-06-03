В Кремле прокомментировали новую политику в области ядерного оружия

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3 июня 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новую политику России в области ядерного сдерживания. По его словам, ранее были обнародованы основные ее элементы.

«Там существует четкая формулировка, которая описывает те причины, которые могут привести к использованию ядерного оружия. В этом документе все четко прописано, элементы этой стратеги неоднократно публиковались», - пояснил он.

Песков отметил, что эта тема не раз обсуждалась на экспертном и высшем уровне.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь оценил новую ядерную политику России. Пекин готов поддерживать Москву в защите национальных интересов в области безопасности.