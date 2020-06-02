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Названы условия применения Россией ядерного оружия

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Названы условия применения Россией ядерного оружия
российский флаг. фото: pixabay.com

Россия может пойти на ядерный удар в случае "воздействия", способного вывести из строя управление ядерными силами, говорится в Основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания. В документе подчеркивается, что государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, а также сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и ее союзников.

"Условиями, определяющими возможность применения РФ ядерного оружия, являются: воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил", - говорится в документе.

НС

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