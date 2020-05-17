США допустили размещение ядерного оружия в Польше

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17 мая 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, флаг Польши

Американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер предположила, что Польша могла бы разместить ядерное оружие США на своей территории. Соответствующее заявление она сделала в своем микроблоге в Twitter.

"Польша, которая платит справедливую долю, понимает существующие риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь", – написала она вчера. По мнению Мосбахер, главной угрозой для Европы является "российский ядерный арсенал".

Во вторник, 12 мая, стало известно, что президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, в которой самой большой угрозой значится "агрессивная политика России".