В новой стратегии нацбезопасности Польши Россия названа «основной угрозой»

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12 мая 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Польши, pixabay.com

Во вторник, 12 мая, стало известно, что президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, в которой самой большой угрозой значится "агрессивная политика России".

После подписания документа Дуда подчеркнул, что данная стратегия отражает те изменения, которые произошли в Польше и во всем мире за минувшие пять лет.

Напомним, ранее глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох заявил, что в новой стратегии "внешние угрозы остаются неизменными", а главной из них являются последствия "агрессивной политики" руководства Российской Федерации.