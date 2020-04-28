Аналитик объяснил планы Польши арестовать активы

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28 апреля 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил желание властей Польши арестовать активы "Северного потока – 2".

Ранее заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский заявил, что Варшава постарается наложить арест на активы газопровода "Северный поток – 2", если польская компания PGNiG не получит причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу 6 миллиардов злотых от "Газпрома".

Игорь Юшков в беседе с Радио Sputnik отметил, что даже если арест будет наложен, активы "Газпрома" не перейдут в собственность польской компании. Эксперт отметил, что Польша может подать прошение в суд о продаже с аукциона акций, однако единственным желающим их приобрести будет сам "Газпром", причем, по низкой цене. По мнению аналитика, Варшава просто пытается привлечь к данной истории внимание подобными заявлениями.