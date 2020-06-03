В Китае оценили новую ядерную политику России

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал новую ядерную политику России. По его словам, Пекин будет поддержать Москву в защите национальных интересов в сфере безопасности своей страны.
«В настоящее время в сфере международной стратегической безопасности возрастают случаи применения политики односторонних действий и гегемонии, нанесен серьезный удар глобальному стратегическому балансу сил и стабильности. Китайская сторона уважает и с пониманием относится к усилиям России по защите национальных интересов и безопасности», - пояснил он.
Лицзянь отметил, что Китай готов объединить усилия со всеми сторонами для защиты стратегической стабильности и укрепления безопасности международного мира.
Ранее Владимир Путин подписал указ об «Основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания». В нем говорится, при каких условиях Россия сможет нанести ядерный удар.