Тимошенко требует 5,5 миллионов с американцев за политические репрессии

Лидер партии «Батькивщина» заявила, что американцы ей должны почти 5,5 миллионов долларов. Соответствующая строчка указана в декларации политика.
Тимошенко указала название конкретной компании, которая должна ей заплатить компенсацию за «политические репрессии 2011 — 2014 годов».
«Перечислить средства в виде компенсации ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученного в США на стадии досудебного урегулирования», — утверждает Юлия Тимошенко в своей декларации.
Ответчиком названа компания Reid Collins & Tsai. Это юридическая компания.
Сейчас на Украине идет кампания, в ходе которой политики декларируют свои доходы. Это уже сделал президент Украины. Кроме того, доходы обнародовал спикер Верховной Рады.