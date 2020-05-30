Спикер Верховной Рады «поставил на счетчик» за невозврат долга?

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30 мая 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: декларация Дмитрия Разумкова

фото: pixabay.com

Денежный долг председателю украинского парламента вырос на 200 тысяч гривен. Такое наблюдение можно сделать после изучения декларации Дмитрия Разумкова, который занимает упомянутую должность. Очень похоже главный парламентарий «поставил на счетчик» задолжавшего ему человека.

Декларация Разумкова была опубликована в Едином реестре. В документе говорится, что Разумкову должен некий Олег Галушко. Сумма долга составляет 26,7 миллионов гривен.

В прошлой декларации была похожая строчка. Имени там не указывалось. Но сумма фигурировала примерно такая же, как в нынешнем документе. Тогда Разумков заявил, что ему задолжало «третье лицо» сумму в размере 26,5 миллионов гривен.

Вряд ли Разумков одалживал этому самому Галушко еще 200 тысяч при условии, что тот ему не вернул долг. Ну, либо Разумков подрабатывает «старухой-процентщицей», если ему «третье лицо» вернуло долг, и он перезанял этому самому Олегу Галушко.

Сейчас на Украине чиновники публикуют данные о доходах. Ранее декларацию подал Владимир Зеленский.