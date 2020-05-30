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30 мая 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

гривна, фото: pexels.com

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год. В документе указаны не только доходы, но и расходы, информация об имуществе и обязательства финансового характера.

Согласно декларации, в прошлом году доходы Зеленского и его семьи составили около 28,6 млн гривен (около 1 млн долларов). Семья президента Украины уплатила 3,6 млн гривен налогов.

Став президентом, с мая прошлого года Зеленский не занимается бизнесом и получает только зарплату в Государственном управлении делами. С мая по декабрь его зарплата составила около 208,8 тысяч гривен (около 7,8 тыс. долларов).

Зеленский задекларировал доход в 4,4 млн гривен, полученный от продажи принадлежащей его супруге Елене недвижимости в Киеве. Также семья украинского президента «осуществила продажу корпоративных прав всех 12 украинских предприятий семье Сергея Шефира» за приблизительно 246 млн гривен.

Зеленские включили в доход 3,2 млн гривен за сдачу в аренду квартиры в Великобритании.

Весной 2019 года Зеленский «избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.