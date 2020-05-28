В Кремле оценили намерение США ввести новые санкции против «Северного потока - 2»

Аргументы Недели → Политика 13+

28 мая 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: Академик Черский, J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о планах Соединённых Штатов ввести новые санкции в отношении трубопровода «Северный поток-2».

Дмитрий Песков отметил, что планы по строительство «Северного-потока-2» не менялись. По его словам, отношение российской стороны «к любым санкционным упражнениям» всем известно.

«Это отношение не меняется, оно чрезвычайно негативное. Мы считаем, что подобные устремления являются не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву», - цитирует слова официального представителя Кремля RT.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия «создала пояс нерешенных конфликтов».

Позже ее слова оценил юрист.