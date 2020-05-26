США грозятся принять новые санкции против «Северного потока-2»

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26 мая 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Nord Steram 2/via Globallookpress.com, Северный поток-2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, который в ближайшее время заканчивает свою работу в Берлине, заявил, что новые санкции против "Северного потока-2" могут быть приняты конгрессом США быстро, несмотря на предвыборную борьбу.

Он отметил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что новые санкции поддерживаются обеими партиями (республиканцев и демократов).

Целью новых санкций будет воспрепятствование введению "Северного потока-2" в строй. Каким образом, Гренелл уточнять не стал, но это могут быть штрафы компаниям, обеспечивающим техническое обслуживание трубопровода.

Глава МИД России Сергей Лавров убеждён, что проект газопровода "Северный поток-2" будет завершен, так как в нем заинтересованы Германия и другие страны Европы, компании которых участвуют в его реализации.