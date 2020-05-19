Лавров: газопровод «Северный поток — 2» будет достроен

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19 мая 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Сергей Лавров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров убеждён, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, так как в нем заинтересованы Германия и другие страны Европы, компании которых участвуют в его реализации.

15 мая регулятор в Германии отклонил заявку компании Nord Stream 2 AG об освобождении проекта газопровода от требований Газовой директивы ЕС. И это ободрило власти Украины.

И еще стало известно, что США могут пойти на подрыв «Северного потока — 2», чтобы не допустить завершения строительства газопровода. По словам Лаврова, «геополитические игры» не прекращаются, возможно, «будет конкурентная борьба, в том числе не совсем чистоплотными методами».

Глава МИД России считает, что если все будут придерживаться правовых норм, включая нормы ЕС, при всей их неоднозначности, компания «Северный поток — 2» их стремится полностью соблюдать, этот вопрос будет решён».

Как подчеркнул Лавров, Европа нуждается в энергетической безопасности. Но из-за разных вмешательств все варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран Европсоюза, сказал Лавров со ссылкой на экпертов.