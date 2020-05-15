Украинский премьер-министр приветствует решение Германии по «Северному потоку – 2»

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15 мая 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

газопровод, Stefan Sauer/dpa

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль приветствует решение Федерального сетевого агентства Германии, отказавшего оператору "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG в освобождении газопровода от требований Газовой директивы Евросоюза.

Ранее стало известно, что просьба Nord Stream 2 AG освободить "Северный поток – 2" от требований обновленной газовой директивы была отклонена. Директива, в частности, требует, чтобы входящий на территорию ЕС газопровод либо частично заполнял альтернативный поставщик, либо его часть, которая пролегает на землях союза, принадлежала третьей компании.

Шмыгаль подчеркнул, что приветствует решение Германии, которое показывает преданность единым правилам Евросоюза. Украина, по словам политика, со своей стороны остается надежным партнером Европы в сфере транзита энергоресурсов.