Bloomberg: строительство

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13 мая 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

трубы, Stefan Sauer/dpa

Агентство Bloomberg в среду вечером, 13 мая, предоставило важную информацию. Согласно последним данным, строительство газопровода "Северный поток – 2" в скором времени вступит в финальную стадию.

Агентство подчеркнуло, что на спутниковых снимках немецкого порта Мукран, которые ранее были опубликованы Planet Labs inc., можно увидеть, что секции трубопровода уже переместили на пристань, где находится кран для погрузки. Более того, примерно в пяти километрах от порта стоит на якоре трубоукладочное судно "Академик Черский".

Подчеркивается, что порт Мукран – это логистический центр строительства "Северного потока – 2".