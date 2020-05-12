Судно «Академик Черский», способное достроить «Северный поток-2», причалило в немецком порту Мукран

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

Судно "Академик Черский", фото: gazprom.ru, globallookpress.com

Судно-трубоукладчик российской корпорации "Газпром" "Академик Черский" причалило в немецком порту Мукран. "Академик Черский", способный достроить газопровод "Северный поток-2" в Балтийском море, встал у самого большого по протяженности причала, на котором имеется железнодорожная колея, в том числе и российской ширины.

На соседних причалах стоят российская трубоукладочная баржа "Фортуна" и немецкое судно BOKA CONSTRUCTOR, которое определяется как очень крупный и мощный дноуглубитель. В Мукране находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2".

Известно, что "Академик Черский" вышел из российского дальневосточного порта Находка в начале февраля. Во время рейса "Черский" много раз менял курс следования.

В Германию "Академик Черский" пришел из территориальных вод России, где он стоял на рейде порта Балтийск несколько дней после перехода из Находки. Там судно пополнило запасы топлива, провизии и воды, а также взяло на борт дополнительных членов экипажа.