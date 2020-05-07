Трубоукладчик «Академик Черский» взял курс на Германию

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7 мая 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]

gazprom.ru, "Академик Черский"

Способное достроить трубопровод «Северный поток-2» судно "Академик Черский" направляется в немецкий балтийский порт Мукран, где расположен логистический терминал "Северного потока-2".

Там уже находится трубоукладочная баржа "Фортуна", которая также способна достроить балтийский газопровод.

Судно-трубоукладчик 10 февраля вышло из Находки и прибыло в Калининград 2 мая, обогнув Африканский континент. Во время рейса "Черский" много раз менял курс следования.

Напомним, что до завершения проекта балтийского газопровода осталось уложить небольшой участок двух веток газопровода — всего около 160 километров. В основном, в водах Дании.

Политолог, независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев объяснил, зачем нужен такой сложный маршрут передвижения способного достроить "Северный поток-2" судна "Академик Черский".