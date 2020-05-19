Аналитик предупредил об угрозе подрыва силами США «Северного потока — 2»

Аргументы Недели → В мире 13+

19 мая 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

Трубоукладчик «Академик Черский», J.Koehler via www.imago-images.d / globallookpress.com

Американская сторона может пойти на подрыв «Северного потока — 2», чтобы не допустить завершения строительства газопровода. Об этой угрозе в разговоре с журналистами предупредил политический эксперт Владимир Шаповалов.

Аналитик, ставший собеседником ИА REGNUM, назвал неслучайным тот факт, что судно «Академик Черский», которое планируется использовать на работах по сооружению «Северного потока — 2», входило в Балтийское море под охраной военных. Это, по словам Шаповалова, говорит о том, что Соединенные Штаты «способны на все».

Ранее сегодня сообщалось, что китайское издание Sohu спрогнозировало уничтожение Польши Россией в ходе ее возможной ядерной войны с США.